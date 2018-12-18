Металлоинвест подвел итоги конкурса «Лучший руководитель»

В Центре инноваций Металлоинвеста в Старом Осколе прошел финал III корпоративного конкурса «Лучший руководитель». За звание современного и эффективного руководителя боролись 24 представителя предприятий Компании — Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) и Уральской Стали, которые прошли внутренний этап конкурса и уже стали лучшими на своих комбинатах.

От Уральской Стали в финале приняли участие трое лучших мастеров — Эдуард Мацвай, Иван Сурков и Антон Ненашев, а также тройка лучших руководителей среднего звена — Максим Глущенко, Евгений Калинин и Александр Якунин.

«Сегодняшняя задача — выбрать самых успешных и целеустремлённых, — обратился к финалистам директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов. — В любом случае, проигравших не будет. Вы — главный актив, на который делает ставку Металлоинвест. Компании нужны лидеры, сильные руководители и сплочённая команда».

Участники конкурса из числа руководителей среднего звена продемонстрировали свои управленческие навыки во время проведения бизнес-симуляции «Менеджмент Кейс». Чтобы успешно справиться с задачей конкурсантам предстояло пройти семь кейсов по темам: «Ситуационное руководство», «Нематериальная мотивация», «Принятие решений», «Обратная связь через диалог», «Инструменты проработки сопротивления», «Комплексный анализ и ранжирование рисков», «Контроль достижения результатов». От участников требовалось показать не только профессиональные знания, но и умение стратегически мыслить, комплексно и оперативно решать проблемные вопросы, мотивировать сотрудников на выполнение задач. Этот этап конкурсных испытаний группа прошла успешно, показав, что руководители среднего звена Металлоинвеста могут быть успешными коммерсантами и менеджерами, психологами и стратегами.

Мастера отработали бизнес-симуляцию «Перевозчики». Для этого участники окунулись в микромир компании, которая занимается строительством железных дорог и перевозкой грузов. Представители команд комбинатов выступили в роли сотрудников конструкторского бюро, проектного офиса, финансово-закупочного и производственного отделов.

В номинации «Лучший руководитель среднего звена» победителем стал начальник участка стана сортопрокатного цеха №1 ОЭМК Евгений Горетый. Второе место у начальника отдела управления организации, нормирования и оплаты труда ОЭМК Алексея Проданчука. Третье — у начальника отдела закупок технологического оборудования коммерческой дирекции Уральской Стали Александра Якунина.

«Победа обязывает. Хочется ставить перед собой новые цели и двигаться вперёд, — отметил начальника отдела закупок технологического оборудования коммерческой дирекции Уральской Стали Александр Якунин. — Подобные конкурсы помогают понять необходимость перемен и наше активное участие в них. Что очень важно для руководителя, который ведёт за собой коллектив и нацелен на выполнение задач».

В номинации «Лучший мастер» победителем признан мастер по ремонту оборудования энергоцеха №1 ОЭМК Алексей Гончаров. Второе место занял мастер фабрики окомкования Михайловского ГОКа Сергей Карасёв. Третье — у мастера электроэнергоремонтного цеха ОЭМК Валерия Анопкина.

«В моём коллективе более ста человек, — рассказывает механик листопрокатного цеха №1 Уральской Стали Евгений Калинин. — У меня есть помощники-мастера, которых я организовываю, а они работают с людьми на местах. На комбинат я пришёл в 1995 году. Сначала был водителем, потом слесарем-ремонтником, мастером, а сейчас — механик цеха. Такую карьеру сделал благодаря требовательности к себе и стремлению к новым знаниям. Конкурсы нужны для того, чтобы развиваться и общаться».

Каждому участнику корпоративного этапа конкурса «Лучший руководитель» были вручены денежный сертификат и памятная статуэтка. А победители, занявшие первое, второе и третье места, также получили серебряный нагрудный значок.

«Все финалисты — уже лучшие на своих предприятиях, а на конкурсе стали на голову выше, — отметил директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров. — Пообщавшись с коллегами, вы увидели командные разнообразные пути решения поставленных задач. Спасибо за это организаторам конкурса».