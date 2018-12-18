Уральская Сталь (входит в компанию «Металлоинвест») в очередной раз стала обладателем знака «Лидер экономики», одержав победу в основной номинации конкурса «Лидер экономики Оренбургской области». Награждение состоялось 11 декабря в г. Оренбурге.

Среди 64 номинантов конкурса победа в основной номинации и почетное звание «Лидер экономики Оренбургской области» присуждено Уральской Стали как предприятию, составляющему основу производственного потенциала региона и вносящему значительный вклад в развитие области.

При отборе финалистов оценивались основные аспекты деятельности предприятий за 2017 год: динамика объёмов производства, рентабельности, уровень оплаты и условия труда, экологические показатели, участие в социальных программах региона.

«Наш комбинат играет важную роль в формировании экономики региона. Мы не только являемся одним из крупнейших налогоплательщиков, но и социально ответственным работодателем Оренбуржья, – прокомментировал событие управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. – Мы модернизируем производство, наращиваем объемы и качество продукции, улучшая при этом экологические показатели. Политика Металлоинвеста также позволяет уделять большое внимание улучшению социальной сферы Новотроицка, где проживают наши работники и их семьи».

Справочно:

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Правительства области и Федерации организаций профсоюзов. За это время Уральская Сталь многократно оказывалась победителем в разных номинациях конкурса: «Лучшее предприятие», «Лучший экспортер», «Организация высокой социальной эффективности» и в основной номинации «Лидер экономики».