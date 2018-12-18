17 декабря 2018 года около 07:40 у дома № 18 по улице Химической областного центра, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно «Лада-Калина» в кузове хэтчбек серебристого или золотистого цвета), двигаясь со стороны улицы Магнитогорской в сторону улицы Западной, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель с места ДТП скрылся.

В результате происшествия ребенок с телесными повреждениями в виде ушиба правого бедра обращалась за помощью к медикам.

!Если вы стали очевидцем происшествия, просьба сообщить по телефону ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» 79-00-96 либо 254-336.