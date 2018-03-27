В Оренбурге выбрали самую красивую студентку ОГУ

Финал самого яркого весеннего конкурса «Мисс студентка ОГУ — 2018» состоялся 23 марта в Студенческом центре ОГУ — ДК «Россия».

За корону боролись 17 студенток головного вуза, Университетского колледжа и двух филиалов ОГУ, пишет официальный сайт ОГУ.

Праздник женской красоты, обаяния и таланта в рамках Года добровольчества проходил под девизом «Женщины, творящие добро». Зрительный зал с трудом вместил всех, кто пришел поболеть за конкурсанток и отдать им свои голоса и сердца: однокурсников, преподавателей, родителей и друзей.

Во время первого тура состязаний — «Визитной карточки» — перед зрителями предстал калейдоскоп женских образов наших современниц и представителей разных исторических эпох — тех, кто прославил свои имена милосердием и благотворительностью.

Во втором туре участницы продемонстрировали незаурядные хореографические таланты, а воплотить задуманное им помогли артисты народных коллективов ДК «Россия» под руководством опытных наставников.

Главную интригу вечера раскрыл проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов. Поздравляя очаровательных студенток, Сергей Владимирович подчеркнул, что впервые за историю университета было принято решение присвоить титулы участницам из филиалов: корону победительницы конкурса среди представителей филиалов вручили Анне Копаневой (Кумертауский филиал), звание вице-мисс получила Виктория Грязнова (Университетский колледж), второй вице-мисс стала Екатерина Щекочихина (Бузулукский гуманитарно-технологический институт).

Первой вице-мисс ОГУ стала Елизавета Черкасова, представительница архитектурно-строительного факультета, а главный титул «Мисс студентка ОГУ — 2018» присужден студентке факультета филологии и журналистики Екатерине Пискаревой. По давней традиции корону победительнице передала «Мисс студентка ОГУ — 2017» Мария Степанова. Поздравляя Екатерину с победой, декан факультета филологии и журналистики Ирина Солодилова сказала:

В голосовании на официальном сайте ОГУ победила студентка Института менеджмента Влада Рогова. Обладательницей специального титула «Мисс VKnet — 2018» в официальном паблике Оренбургского государственного университета в сети «ВКонтакте» стала Елизавета Черкасова (архитектурно-строительный факультет).

Ни одна из участниц в этот вечер не осталась без титула:

Анастасия Ещенко — мисс загадка, Виктория Божинская — мисс грация, Наталья Сергеева — мисс обаяние, Екатерина Пискарева — мисс улыбка, Екатерина Серикова — мисс фантазия, Елизавета Черкасова — мисс совершенство, Маргарита Пономаренко — мисс романтичность, Влада Рогова — мисс нежность, Оксана Бобровская — мисс очарование, Дарья Журба — мисс индивидуальность, Анна Пятаева — мисс оригинальность, Александра Нурулина — мисс элегантность, Любовь Моисеева — мисс экстравагантность, Виктория Грязнова — мисс артистичность, Анна Клименко — мисс гармония, Кристина Щекочихина — мисс симпатия, Анна Копанева — мисс модель.



Каждая девушка получила подарки от партеров и представителей факультетов, а также букеты цветов от поклонников.