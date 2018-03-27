В Оренбурге выбрали самую красивую студентку ОГУ

Финал самого яркого весеннего конкурса «Мисс студентка ОГУ — 2018» состоялся 23 марта в Студенческом центре ОГУ — ДК «Россия».
За корону боролись 17 студенток головного вуза, Университетского колледжа и двух филиалов ОГУ, пишет официальный сайт ОГУ.
Праздник женской красоты, обаяния и таланта в рамках Года добровольчества проходил под девизом «Женщины, творящие добро». Зрительный зал с трудом вместил всех, кто пришел поболеть за конкурсанток и отдать им свои голоса и сердца: однокурсников, преподавателей, родителей и друзей.
Во время первого тура состязаний — «Визитной карточки» — перед зрителями предстал калейдоскоп женских образов наших современниц и представителей разных исторических эпох — тех, кто прославил свои имена милосердием и благотворительностью.
Во втором туре участницы продемонстрировали незаурядные хореографические таланты, а воплотить задуманное им помогли артисты народных коллективов ДК «Россия» под руководством опытных наставников.
Главную интригу вечера раскрыл проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов. Поздравляя очаровательных студенток, Сергей Владимирович подчеркнул, что впервые за историю университета было принято решение присвоить титулы участницам из филиалов: корону победительницы конкурса среди представителей филиалов вручили Анне Копаневой (Кумертауский филиал), звание вице-мисс получила Виктория Грязнова (Университетский колледж), второй вице-мисс стала Екатерина Щекочихина (Бузулукский гуманитарно-технологический институт).
Первой вице-мисс ОГУ стала Елизавета Черкасова, представительница архитектурно-строительного факультета, а главный титул «Мисс студентка ОГУ — 2018» присужден студентке факультета филологии и журналистики Екатерине Пискаревой. По давней традиции корону победительнице передала «Мисс студентка ОГУ — 2017» Мария Степанова. Поздравляя Екатерину с победой, декан факультета филологии и журналистики Ирина Солодилова сказала:
В голосовании на официальном сайте ОГУ победила студентка Института менеджмента Влада Рогова. Обладательницей специального титула «Мисс VKnet — 2018» в официальном паблике Оренбургского государственного университета в сети «ВКонтакте» стала Елизавета Черкасова (архитектурно-строительный факультет).
Ни одна из участниц в этот вечер не осталась без титула:
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- Анастасия Ещенко — мисс загадка,
- Виктория Божинская — мисс грация,
- Наталья Сергеева — мисс обаяние,
- Екатерина Пискарева — мисс улыбка,
- Екатерина Серикова — мисс фантазия,
- Елизавета Черкасова — мисс совершенство,
- Маргарита Пономаренко — мисс романтичность,
- Влада Рогова — мисс нежность,
- Оксана Бобровская — мисс очарование,
- Дарья Журба — мисс индивидуальность,
- Анна Пятаева — мисс оригинальность,
- Александра Нурулина — мисс элегантность,
- Любовь Моисеева — мисс экстравагантность,
- Виктория Грязнова — мисс артистичность,
- Анна Клименко — мисс гармония,
- Кристина Щекочихина — мисс симпатия,
- Анна Копанева — мисс модель.
Каждая девушка получила подарки от партеров и представителей факультетов, а также букеты цветов от поклонников.