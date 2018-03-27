В Оренбурге выбрали самую красивую студентку ОГУ

Мисс ОГУ 2018
Мисс ОГУ // фото: ОГУ

Финал самого яркого весеннего конкурса «Мисс студентка ОГУ — 2018» состоялся 23 марта в Студенческом центре ОГУ — ДК «Россия».

За корону боролись 17 студенток головного вуза, Университетского колледжа и двух филиалов ОГУ, пишет официальный сайт ОГУ.

Праздник женской красоты, обаяния и таланта в рамках Года добровольчества проходил под девизом «Женщины, творящие добро». Зрительный зал с трудом вместил всех, кто пришел поболеть за конкурсанток и отдать им свои голоса и сердца: однокурсников, преподавателей, родителей и друзей.

Мисс студентка ОГУ — 2018
Мисс студентка ОГУ — 2018 // фото: ОГУ

Во время первого тура состязаний — «Визитной карточки» — перед зрителями предстал калейдоскоп женских образов наших современниц и представителей разных исторических эпох — тех, кто прославил свои имена милосердием и благотворительностью.

Во втором туре участницы продемонстрировали незаурядные хореографические таланты, а воплотить задуманное им помогли артисты народных коллективов ДК «Россия» под руководством опытных наставников.

Мисс студентка ОГУ — 2018
Мисс студентка ОГУ — 2018 // фото: ОГУ

Главную интригу вечера раскрыл проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов. Поздравляя очаровательных студенток, Сергей Владимирович подчеркнул, что впервые за историю университета было принято решение присвоить титулы участницам из филиалов: корону победительницы конкурса среди представителей филиалов вручили Анне Копаневой (Кумертауский филиал), звание вице-мисс получила Виктория Грязнова (Университетский колледж), второй вице-мисс стала Екатерина Щекочихина (Бузулукский гуманитарно-технологический институт).

Первой вице-мисс ОГУ стала Елизавета Черкасова, представительница архитектурно-строительного факультета, а главный титул «Мисс студентка ОГУ — 2018» присужден студентке факультета филологии и журналистики Екатерине Пискаревой. По давней традиции корону победительнице передала «Мисс студентка ОГУ — 2017» Мария Степанова. Поздравляя Екатерину с победой, декан факультета филологии и журналистики Ирина Солодилова сказала:

В голосовании на официальном сайте ОГУ победила студентка Института менеджмента Влада Рогова. Обладательницей специального титула «Мисс VKnet — 2018» в официальном паблике Оренбургского государственного университета в сети «ВКонтакте» стала Елизавета Черкасова (архитектурно-строительный факультет).

Ни одна из участниц в этот вечер не осталась без титула:

    • Анастасия Ещенко — мисс загадка,
    • Виктория Божинская — мисс грация,
    • Наталья Сергеева — мисс обаяние,
    • Екатерина Пискарева — мисс улыбка,
    • Екатерина Серикова — мисс фантазия,
    • Елизавета Черкасова — мисс совершенство,
    • Маргарита Пономаренко — мисс романтичность,
    • Влада Рогова — мисс нежность,
    • Оксана Бобровская — мисс очарование,
    • Дарья Журба — мисс индивидуальность,
    • Анна Пятаева — мисс оригинальность,
    • Александра Нурулина — мисс элегантность,
    • Любовь Моисеева — мисс экстравагантность,
    • Виктория Грязнова — мисс артистичность,
    • Анна Клименко — мисс гармония,
    • Кристина Щекочихина — мисс симпатия,
    • Анна Копанева — мисс модель.

Каждая девушка получила подарки от партеров и представителей факультетов, а также букеты цветов от поклонников.

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