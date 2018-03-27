Металлоинвест и КАМАЗ расширяют стратегическое партнерство по поставкам SBQ

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, и ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) провели второй Координационный совет.

Встреча делегаций компаний во главе с первым заместителем генерального директора — коммерческим директором УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым и заместителем генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ» Рустамом Шамсутдиновым состоялась на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) – ведущем поставщике высококачественного стального проката (SBQ) на автозавод.

Стороны договорились о реализации мероприятий по повышению эффективности взаимодействия в сфере поставок SBQ, в том числе о создании складских запасов востребованного КАМАЗом сортамента и переходе на электронный документооборот. Также приняты решения об освоении КАМАЗом новых марок стали производства ОЭМК: проведению совместных испытаний и поставкам опытных партий.

В рамках визита представители КАМАЗа осмотрели производственные мощности ОЭМК: электросталеплавильный, сортопрокатные цеха и Цех отделки проката (ЦОП).

В 2017 году ОЭМК отгрузил в адрес партнера почти 50 тыс. тонн высококачественного проката, соответствующего самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Объем поставок в 2018 году прогнозируется не ниже этого уровня.

«Координационный совет – эффективный и плодотворный формат работы, — прокомментировал Назим Эфендиев. — Он позволяет собрать за одним столом специалистов, отвечающих как за коммерческие, так и технические аспекты взаимодействия наших компаний, и оперативно решить широкий круг вопросов. КАМАЗ расширяет линейку выпускаемой продукции, что влечет за собой усложнение и диверсификацию сортамента стального проката, который поставляет Металлоинвест. Это открывает дополнительные возможности для стратегического партнерства Металлоинвеста и КАМАЗа: мы совместно разрабатываем новые марки стали и комплексно взаимодействуем по всей цепочке поставок и сервиса».

«За многолетнюю историю сотрудничества ОЭМК поставил на КАМАЗ более полумиллиона тонн высококачественной стали, — заявил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. – В том числе, мы производим поставки металлопроката для изготовления коробок передач. Мы постоянно работаем над расширением сортамента. Так, в настоящее время идет процедура одобрения германской ZF — партнером КАМАЗа по выпуску коробок передач – производства проката из легированной стали повышенной прочности марки ZF7B. Это масштабный и ответственный проект для Металлоинвеста. Требования КАМАЗа к качеству продукции и условиям поставок постоянно растут, и координационные советы помогают нам эффективно анализировать проделанную работу и планировать дальнейшие шаги».

«Мы в очередной раз убедились в высоком уровне производства и качества продукции ОЭМК, — заявил Рустам Шамсутдинов. — Наши грузовики непобедимы на ралли-марафоне «Дакар» в том числе благодаря высококачественной стали, поставляемой оскольскими металлургами. Регулярные встречи специалистов КАМАЗа и Металлоинвеста в рамках координационных советов помогают нам расширять линейку заказов, совершенствовать логистические схемы, решать технические вопросы. В частности, мы договорились обеспечивать складские запасы металла, переходить на электронный документооборот. Совместно с партнерами и поставщиками КАМАЗ обеспечивает постоянный рост качества выпускаемых автомобилей и комплектующих».

В ноябре 2017 года Металлоинвест и КАМАЗ подписали трехлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на ОЭМК заказы в объеме до 80% от потребности в сортовом прокате соответствующего сортамента. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется на предприятиях КАМАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля — валов двигателей и коробок передач, шестерен, зубчатых колес, деталей рулевого управления, тяг, стоек и пружин амортизаторов.