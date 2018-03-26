В Новотроицке в третий раз объявлен грантовый конкурс «Сделаем месте!»

26 марта в Новотроицке состоялась презентация третьего общегородского конкурса социальных проектов Металлоинвеста «Сделаем вместе!». В 2018 году на поддержку самых актуальных для города проектов Компания направит 1,5 млн рублей.

Принять участие в конкурсе приглашаются государственные учреждения, некоммерческие организации, инициативные горожане и группы граждан. Отдельная номинация — для школьных проектных команд учащихся средних и старших классов, возглавляемых руководителем.

Размер грантового фонда конкурса, проводимого в четырех городах присутствия предприятий Металлоинвеста, — 6 миллионов рублей. Максимальная сумма гранта для инициативных граждан и групп — 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 150. При этом для последних есть дополнительное условие: не менее 25 % от суммы гранта должен составлять вклад конкурсанта (собственный или за счёт привлечённых средств). Для получения гранта необходимо подготовить социально-значимый проект, подать заявку на конкурс и выиграть. При оценке проектов конкурсная комиссия будет руководствоваться такими принципами как актуальность, результативность, открытость и опережающее развитие.

Приём заявок пройдет с 26 марта по 16 апреля на городском интернет-портале vmeste.ntr.city, где можно получить исчерпывающую информацию о программе «Сделаем вместе!» и следить за ходом реализации проектов. Подведение итогов конкурса состоится в начале мая. Воплотить в жизнь заявленные проекты победители должны до конца 2018 года.

«За два года проведения конкурса новотройчане убедились, что Металлоинвест не только материально готов поддержать самые нужные и актуальные для города направления, но и предоставляет интеллектуальные ресурсы для обучения конкурсантов. Численность участников конкурса растет, улучшается качество и масштабность проектов, — отметил заместитель главы МО г. Новотроицк Дмитрий Буфетов. — В этом году мы с нетерпением ждем появления новых интересных и полезных проектов, которые будут реализованы при поддержке Металлоинвеста».

За время реализации программы в Новотроицке на конкурс было подано 66 заявок, 22 проекта получили гранты и были претворены в жизнь. В результате реализации конкурсных проектов 2016 года в городе появились: секция иппотерапии для социальной адаптации детей–инвалидов, на постоянной основе действуют молодежные объединения «Кадеты казачьей направленности» и «Радиокомпания 18+», фитнес-секция для пожилых в поселковом клубе в Аккермановке. На территории детского сада №30 действует детская зона отдыха свободного посещения, а на базе новотроицкого политехнического колледжа — музей им. И.Л. Рудницкого. По-прежнему украшением городских мероприятий выступают живые статуи «Уличного театра «Коломбина».

Результатом усилий инициативных горожан и проектных команд, получивших гранты в 2017 году, стало появление в Новотроицке Музея кино «Не хлебом единым» на базе школы №2 п. Аккермановка и Студии преображения «Фея для Золушки» пооказанию помощи социально-незащищенным гражданам в организации праздников. Продолжает помогать пенсионерам в решении бытовых вопросов «Молодежный десант», а в школе-интернате №2 организована социализация и профориентация детей и подростков с ОВЗ по специальности «социальный работник». Даже в мороз на городских улицах встречаются любители скандинавской ходьбы из секции фитнеса для пожилых, а с потеплением продолжит работу в городском парке мобильная библиотека инициативных сотрудников Централизованной библиотечной системы.

«Участие в конкурсе – уникальная возможность, предоставленная Металлоинвестом, сделать наш город ярче и интереснее, — отметила автор Студии «Фея для Золушки» Елена Безрукова. — Наш проект ориентирован на помощь в подготовке к праздникам социально незащищенным слоям общества. Нас не остановило отсутствие студии, в которой мы только сейчас делаем ремонт. Благодаря нашим партнерам, которые бесплатно предоставляли помещения, нашим визажистам, стилистам и парикмахерам мы смогли осчастливить порядка двухсот человек, подготовив их к выпускным балам, юбилеям, к торжественным линейкам 1 сентября. Проект продолжается в Новотроицке и уже запускается в Копейске и Челябинске».

«Изменения в наших городах не всегда даются легко. Но это то, что идет от сердца, от души. И такие изменения способны не только великие, но и простые люди, особенно, когда есть поддержка команды, содействие партнеров, — отметила, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. – От Компании «Металлоинвест» желаю всем участникам успехов в представлении и реализации проектов, способных изменить город к лучшему».

«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия в 2016 году. Основные направления программы – поддержка на грантовой основе проектов, направленных на развитие образования, научного, культурного и технического творчества; спорта и здорового образа жизни; культуры и народных традиций, краеведения; патриотическое и духовное воспитание; помощь социально-незащищенным слоям населения; а также развитие гражданской культуры и местного самоуправления; городской среды и поддержка экологических проектов.