Перед началом полевого сезона, выездом на места сражений Великой Отечественной войны для поиска и перезахоронения останков погибших воинов участники Вахты памяти соберутся 28 марта 2018 г. в приграничном городе на Международный форум поисковых отрядов России и Казахстана «Одна на всех Победа! Евразийский диалог», посвященный 75-летию окончания Сталинградской битвы.

Его организаторами совместно выступают АНО «Содружество народов Евразии», Оренбургское региональное отделение «Поискового движения России», Оренбургская областная молодежная общественная организация «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В работе Форума примут участие вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, председатель Оренбургского регионального отделения «Поискового движения России» Сергей Ельчанинов, учредитель Актюбинского Общественного фонда «Боевое братство» Гумер Галеев, руководители и члены молодежных военно-патриотических поисковых отрядов «Алия» из Актюбинской области и «Маншук Маметова» из Западно-Казахстанской области Казахстана, «Свои» и «Волжане» из Самарской области, «Обелиск» из Башкортостана, «Патриот», «Яик», «Уралец», «Безымянная высота», «Честь», «Память» и др. из гг. Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бугуруслана и различных районов Оренбургской области России, работники школьных музеев боевой славы, военные историки.

Консолидация, объединение на постсоветском пространстве конструктивных сил обусловлены необходимостью сохранения памяти о Великой Отечественной войне как важнейшем событии общей и национальной истории, а также совместного противодействия попыткам пересмотра ее итогов, принижения роли и значения, отрицания Отечественного характера для народов бывшего СССР, уравнивания противоборствующих сторон, оправдания пособников нацизма. Отчасти распространению таких идей способствует растущий разрыв поколений, утрата живой, непосредственной связи, общения со старшими родственниками – ветеранами войны и тружениками тыла по мере их ухода из жизни. Восстановить чувство сопричастности к событиям военного прошлого и помогает вовлечение молодежи в исследовательскую, поисковую работу по изучению реалий войны на примере своей семьи, земляков, конкретных подразделений, операций, по увековечиванию памяти погибших.

В этих целях участники поискового движения России и Казахстана обменяются опытом военно-патриотической, исследовательской, полевой работы, организации общественных музеев боевой славы, автопробегов и других акций памяти, их продвижения через социальные сети.

Место проведения: г. Оренбург, конференц-зал Оренбургской областной библиотеки им. Н. К. Крупской, ул. Советская, 20 (3-й этаж). Начало: в 11.00.