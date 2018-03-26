26 марта в Москве в возрасте 62-х лет скончался основатель крупнейшей финансовой пирамиды в России «МММ» Сергей Мавроди. Об этом сообщает

Отмечается, что Мавроди был госпитализирован накануне ночью. Ему стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Один из прохожих вызвал медиков и Мавроди успели госпитализировать в Боткинскую больницу, где он позже скончался.

Сергей Мавроди создал компанию «МММ» в 1992 году. Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. По различным оценкам, число пострадавших от МММ достигло 10-15 миллионов человек.