21 января филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» планирует провести технические работы с телерадиопередающим оборудованием радиотелевизионной станции (РТС) «Оренбург».

21 января, в период проведения работ с 04.00 до 13.00, возможно временное отключение трансляции пакета каналов РТРС-2 (второй мультиплекс) бесплатного цифрового эфирного телевидения, аналоговых каналов «Россия 1», «Первый канал», «Пятый канал», СТС, «Чё», «ТВ Центр», «Матч ТВ», «Россия К», с 04.00 до 07.00 радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» в Оренбурге и его окрестностях.

В состав бесплатного пакета каналов РТРС-2 (второй мультиплекс) входят следующие телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ 3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ».

График профилактических и других работ, требующих отключения передающего оборудования радиотелевизионных станций всегда доступен на сайте ртрс.рф. Консультации по вопросам бесплатного цифрового эфирного телевидения можно получить в Едином информационном центре 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).