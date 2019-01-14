Людмила Сковородко

Сковородко Людмила Павловна — (14.01.1957 — 13.01.2019) — директор ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», Заслуженный работник культуры РФ.

БИОГРАФИЯ

Сковородко Людмила Павловна, в девичестве Мамонтова, родилась января 1957 года в г. Оренбурге (в то время он назывался Чкалов) в семье служащих. Отец — Мамонтов Павел Михайлович, 1915 года рождения, работал экономистом, мать — Мамонтова Мария Васильевна — почтовый работник.

В 1974 году закончила среднюю школу № 44 г. Оренбурга. В 1974-1976 г. работала в этой же школе сначала лаборантом, затем пионервожатой.

В 1976-1978 годах училась в Оренбургском областном училище культуры на библиотечном отделении, которое закончила с отличием. В 1978 г. поступила на библиотечный факультет Московского Государственного института культуры. В 1982 г. получила диплом библиотекаря-библиографа высшей квалификации.

С 1982 года жизнь Людмилы Павловны связана с Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской. Начинала свою работу в научно-методическом отделе старшим библиотекарем, затем главным библиотекарем, и.о. заведующей отделом.

В 1986 году стала директором областной библиотеки им. Н. К. Крупской, где и работаю по настоящее время.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 1987 г. вышла замуж за Геннадия Семеновича Сковородко. В 1988 г. родилась дочь Анна, в 1989 г. сын Павел. Есть два внука — Иван и Илья.