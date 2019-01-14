Накануне ушла из жизни Людмила Павловна Сковородко — директор Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 14 января ей должно было исполниться 62 года. Об этом сообщается на официальном сайте библиотеки.

Свыше 30 лет Людмила Павловна проработала в библиотечной сфере. Благодаря ее творческой энергии, профессиональной интуиции, внутренней организованности и глубокой любви к книге Оренбургская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской сегодня является одним из самых крупных в Приволжье, технически оснащенным научным, просветительским и методическим центром.

О дате и месте прощания с Людмилой Павловной Сковородко пока не сообщается.

Сковородко Людмила Павловна, в девичестве Мамонтова, родилась января 1957 года в г. Оренбурге (в то время он назывался Чкалов) в семье служащих. Отец — Мамонтов Павел Михайлович, 1915 года рождения, работал экономистом, мать — Мамонтова Мария Васильевна — почтовый работник. Биография Людмилы Сковородко.