В Оренбуржье продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В минувшем году были заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту 156 многоквартирных домов из плана 2019 года. Более ста объектов завершены досрочно и уже проведены приемочные комиссии.

В настоящее время возобновлено еще 90 видов работ. В том числе завершается монтаж водосточной системы, облицовка профлистом вентиляционных каналов в трех домах по улице Юркина в Оренбурге. На смену старому шиферу смонтирован профлист цвета «шоколад». После вывоза шлака, уже утратившего теплоизоляционные свойства и перемешавшегося с птичьим пометом, чердачное перекрытие будет утеплено базальтовыми минеральными плитами.

После установки ограждений дома будут предъявлены приемочной комиссии.

Всего в 2019 году запланировано проведение работ по капремонту 672 многоквартирных домов Оренбургской области.