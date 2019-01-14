В Южном округе сегодня днем работают 9 единиц техники и 79 человек. В ночь на 14 января в округе на уборке снега работали 70 единиц техники. За выходные вывезено 1985 куб. м снега.

На основных магистралях Северного округа сегодня работают 12 единиц техники и 33 человека, в парках и скверах – 2 единицы техники и 10 человек. В ночь на 14 января в округе на уборке снега работали 28 единиц техники.

Работы по вывозу снега будут продолжаться.

По информации УЖКХ администрации города Оренбурга, на дворовых территориях многоквартирных домов на очистку территории 13 января вышли 1107 дворников и 120 единиц техники. Сегодня утром работают 873 дворника и 95 единиц техники.