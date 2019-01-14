Около тысячи оренбуржцев побывали на «Рождественском концерте» в ДК «Россия». Перед гостями выступили Оренбургский муниципальный камерный хор, мужской хор Оренбургской духовной семинарии, Народный коллектив эстрадного танца «Жемчужинка», муниципальный ансамбль русской песни «Раздолье», вокальный ансамбль «ЭксКурс» и другие творческие коллективы города.

На концерте присутствовал глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин. Он от имени администрации поздравил горожан:

— В календаре много красивых и добрых праздников, но Рождество – это один из самых волшебных и самых любимых праздников, у этого праздника особая душа, это рождение Христа, рождение надежды, рождение новой жизни. Мы ждем чуда, веруем, встречаем праздник в тесном семейном кругу, и на душе становится теплее и чище. И мы будем сохранять традиции веры православной, объединения жителей города Оренбурга вокруг светлых событий, добрых дел и напряженного труда! Пусть наступивший год будет счастливым, добрым, спокойным и интересным для всех нас, – сказал Дмитрий Кулагин.

Архипастырское благословение отца Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, присутствующим на концерте передал отец Варнава, игумен Оренбургского Свято-Дмитровского мужского монастыря.

— Уважаемые братья и сестры во Христе! Мы можем говорить друг другу так именно потому, что более 2000 лет вошел к нам Творец мира, Спаситель, Отче и произошло самое главное событие во Вселенной. Наша задача – сохранить традиции, чтобы они радовали не только нас, но и детей и внуков. Мирного Вам года, благодати Божьей, помощи, здоровья!