В Брянске завершился Финал детского Кубка России по шахматам 2018 года.

В каждой возрастной группе участвовало 8 юных шахматистов, и они играли по круговой системе. В группе М11 выступал Александр Петров (Оренбург). На протяжении 5 туров Александр единолично лидировал, в шестом туре сыграл вничью и его догнал рейтинг-фаворит турнира Дмитрий Камилов. С ним они и разыгрывали первое место в последнем туре. Завершив партию вничью соперники поделили первое место. И лишь по дополнительным показателям Дмитрий Камилов занял первое, а Александр Петров — второе.

Александр воспитывается под руководством Ольги Сухаревой, старшего тренера-преподавателя ДЮСШ ДКиС «Газовик».