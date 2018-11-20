В Оренбурге будут проводиться огневые работы на газораспределительной станции № 1. Ожидается выброс метана.

В период с 20 по 22 ноября 2018 года на территории г. Оренбурга будут проводиться плановые огневые работы по подключению турбодетандерных установок на газораспределительной станции № 1 г. Оренбург (ГРС) со стравливанием газа в атмосферу с контура ГРС через свечи № 1 – 7 (ГРС-1-6), № 5.1-5 (ГРС-1-12), на расстоянии 3,9 км от ближайшей жилой застройки – п. Кушкуль, сопровождающиеся характерным шумом.

Давление участка стравливаемого газопровода – 12 кгс/см².

Ориентировочный объем стравливаемого газа – 55,6 м³.

Ожидаемый выброс метана – 0,04 т.

Стравливание газа будет производиться ежедневно в период с 20 по 22 ноября 2018 года с 08.30.

! ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает:

В связи со сложившимися метеоусловиями возможно ощущение неприятного запаха даже при отсутствии превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.

ПАМЯТКА

по действиям населения при обнаружении метана в атмосфере

Метан – горючий газ, относящийся к простым углеводородам, он не имеет цвета и запаха, легче воздуха. Образуется в природе в результате химических процессов в земной коре, а также жизнедеятельности различных микроорганизмов, в том числе обитателей кишечника человека и животных. Например, в зоне открытых рудников или шахт, в заболоченной местности концентрация газа в воздухе может быть высокой и вызвать отравление. Его называют «болотный газ», который легко обнаружить, когда болото «булькает». В производстве метан получают путем химических реакций и используют как топливо, в химической промышленности, он является основным компонентом природного газа. Взрывоопасная концентрация метана составляет 4,5%. Распознать метан в природе легко по гнилостному запаху из-за органических примесей и других газов. В чистом виде этот газ определить невозможно, поэтому в топливный газ добавляют пахучие примеси, чтобы можно было ощутить утечку. Разовая ПДК метана в воздухе (предельно допустимая концентрация) составляет не более 50 мг/м3. Попадая в организм, метан вытесняет кислород, в результате развивается гипоксия (кислородное голодание) всех тканей, и в наибольшей степени страдает центральная нервная система.

При обнаружении метана в атмосфере

Всем гражданам, оказавшимся на улице, укрыться в зданиях.

Если вы находитесь в помещении:

закрыть входные двери, окна (в первую очередь с наветренной стороны);

по возможности заклеить вентиляционные отверстия плотным материалом или бумагой; уплотнить двери мокрыми простынями, одеялами. Не плотности в оконных проемах заклеить скотчем, пластырем, бумагой или уплотнить ватой, поролоном и т. п.;

подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания (ватно-марлевые повязки, смоченные в воде (2%-ном растворе питьевой соды), респираторы, противогазы);

ожидать повторных сообщений или об изменении обстановки. В дальнейшем действуйте в соответствии с переданными указаниями оперативного дежурного.

Если вы находитесь вне населённых пунктов и почувствовали запах газа, определите направление ветра. Далее двигайтесь перпендикулярно (поперёк) направлению ветра. Эти действия позволят вам максимально быстро покинуть зону загазованности и избежать токсического отравления.

Ватно-марлевая повязка состоит из обычной медицинской марли, сложенной в четыре слоя. Между слоями марли можно проложить вату. Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла дыхание. Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки. Размеры должны быть такими, чтобы повязка закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямоугольника должны доходить почти до ушей, а нижняя часть повязки должна закрывать подбородок. Две верхние завязки должны проходить над ушами и завязываться на затылке. Две нижние повязки должны проходить под ушами и завязываться также на затылке.

При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов одной экстренной оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-89-99.