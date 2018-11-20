Оренбургский государственный университет продолжает знакомить будущих абитуриентов со своими возможностями. 16 ноября в вузе прошла очередная акция «Дни районов в ОГУ» с участием старшеклассников из Сорочинского городского округа.

19 учащихся 11-х классов вместе с руководителем, специалистом управления образования Сорочинского городского округа Лилией Сабитовой побывали в университете. Гостей радушно встретила проректор по экономике и стратегическому развитию Светлана Панкова.

— Оренбургский госуниверситет занимает высокое место в рейтинге лучших вузов страны, — рассказала Светлана Валентиновна. — С поступлением в ОГУ для вас откроется интересный и увлекательный мир учебной, научной и общественной студенческой жизни. Мы предлагаем нашим абитуриентам две тысячи бюджетных мест и практически столько же коммерческих. Акция «Дни районов в ОГУ» проводится для того, чтобы вы могли ближе познакомиться с университетом, посетить лаборатории и кафедры, пообщаться со студентами и преподавателями. Надеюсь, это поможет вам сделать правильный выбор будущей профессии! – заключила Светлана Валентиновна.

— Ребята с большим интересом откликнулись на предложение побывать в Оренбургском госуниверситете, сюда приехали учащиеся 11-х классов из пяти школ города Сорочинска, — поделилась Лилия Сабитова. — В ОГУ уже обучается около 80 наших выпускников. Приезжая домой, они рассказывают о тех возможностях, которые им дает обучение в ведущем вузе Оренбуржья. И вот теперь представилась возможность в рамках акции увидеть все своими глазами. Для меня лично это интересно вдвойне, поскольку моя дочь тоже собирается подавать документы в этот вуз, — отметила Лилия Вильдановна.

Специально для будущих абитуриентов в третьем учебном корпусе развернулась выставочная экспозиция, где каждый из 13 факультетов и 2 институтов презентовал свои направления подготовки. Школьники получили исчерпывающую информацию о широкой палитре профессий, предлагаемой университетом, о том, какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на ту или иную специальность, проходных баллах и количестве бюджетных и коммерческих мест, возможностях трудоустройства после окончания вуза.

Выпускники, которые задумались о профессии юриста, обступили преподавателя кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Юлию Костромитину, когда она с помощью криминалистического чемоданчика по отпечаткам пальцев пыталась определить характер человека. Юлия Александровна рассказала ребятам о преимуществах получения юридической профессии.

Аппетитные колбасные изделия, рыба и рыбопродукты и многое другое, с чем приходится иметь дело студентам в процессе обучения, ярко представил факультет прикладной биотехнологии и инженерии. Заместитель декана по социально-воспитательной работе Ирина Бочкарева поделилась, что выпускники факультета находят применение своим знаниям в пищевой и химической промышленности, в нефтегазовой отрасли.

Много вопросов школьники задали представителям факультета математики и информационных технологий (ФМИТ): интересовались проходными баллами, уточняли, какие предметы являются профильными при поступлении на разные специальности.

— Сегодня практически все предприятия нуждаются в специалистах по компьютерной безопасности, которых готовят на нашем факультете, — рассказал Николай Мошуров, доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения ФМИТ. — Наши выпускники являются высококвалифицированными специалистами, они работают в информационно-вычислительных и компьютерных отделах банков, в коммерческих компаниях, в государственных структурах.

Представители физического факультета рассказали об основных направлениях подготовки инженерных кадров и о том, что в процессе обучения студенты имеют возможность пройти стажировку в Японии в Университете Хиросимы.

Подробную информацию о взаимодействии Оренбургского государственного университета с зарубежными партнерами, о реализации совместных образовательных программ, которые дают возможность студентам ОГУ пройти стажировку в вузах Германии, Франции, Японии и других стран, об условиях обучения на языковых курсах, в том числе для успешной подготовки к ЕГЭ, старшеклассники получили от представителей управления международного сотрудничества ОГУ.

Кроме выставочной экспозиции, факультеты подготовили для сорочинских школьников увлекательные маршруты. Старшеклассники побывали в Институте микро- и нанотехнологий физического факультета и познакомились с работой лазерного оборудования, на юридическом факультете попытались восстановить картину преступления, вместе со студентами финансово-экономического факультета приняли участие в деловой игре. Много ярких впечатлений оставили посещение музея истории ОГУ и виртуальная экскурсия по территории университета в формате 360 градусов, а также визит в Японский информационный центр ОГУ, где школьникам предложили поупражняться в каллиграфии.

Каждый учащийся получил подарки с символикой университета и подборку информационных буклетов с подробнейшей информацией. Студенты химико-биологического факультета подготовили для гостей танцевальный номер, а студентка факультета прикладной биотехнологии и инженерии Эльвина Баширова порадовала их исполнением песни.

— Мне очень понравился университет, и сегодня я решила, что выберу именно этот вуз для обучения, — поделилась своими впечатлениями Эльвира Ахтямова, учащаяся 11-го классашколы № 7 города Сорочинска. — Я хочу поступать на электроэнергетический факультет. Собираюсь сдавать физику и надеюсь, что получу высокий балл и смогу поступить на бюджет.