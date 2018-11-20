16 ноября в Оренбургском государственном университете состоялся день «1С: Карьеры» для студентов старших курсов и выпускников, решивших связать свою профессиональную деятельность с информационными технологиями.

Это всероссийское мероприятие, которое одновременно в нескольких городах России ежегодно организует компания «1С». Открывая мероприятие, начальник учебно-методического управления Наталья Зинюхина отметила, что в Оренбурге уже в десятый раз площадкой для его проведения стал ОГУ и это не случайно, так как вуз готовит кадры, специализирующиеся в области разработки, программирования и сопровождения информационных систем, а также управленческого и бухгалтерского консалтинга, которые используют в своей работе программы 1С.

На мероприятии присутствовали студенты пяти подразделений ОГУ – факультета математики и информационных технологий, Аэрокосмического института, факультетов экономики и управления и финансово-экономического и Университетского колледжа — профильных направлений подготовки.

Перед ними выступили представители компаний, которые работают с этой программой: «Бизнес Решения», «Первый БИТ», «Мегасофт» и «Рарус-Софт».

При общении с руководителями и ведущими специалистами компаний-участников на вернисаже в холле, студенты узнали об истории создания компании «1С», новинках и пакетах услуг; уровне доходов специалистов в этой индустрии и возможном карьерном росте; об имеющихся вакансиях и собеседовании, которое проходят соискатели, стажировках и практике в компаниях.

Большое внимание в их выступлениях было уделено особенностям работы с молодыми кадрами. Четверо специалистов компании «Бизнес Решения», каждый из которых — выпускник ОГУ, поделились собственным опытом построения успешной карьеры. Руководитель филиала компании «Первый БИТ» Александр Фадеев рассказал о проекте «Стажировка» для студентов: в свободное от учебы время, как правило вечером, молодые люди решают кейсы под руководством наставника. Проект позволяет и заработать, и повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Менеджер по работе с партнерами компании «Рарус-Софт» Земфира Давлетшина представила актуальную информацию о мероприятиях «1С» для студентов на 2018-2019 учебный год http://konkurs.1c.ru/.

Студенты также заполнили анкету, в которой были вопросы об их желании принять участие в различных проектах и конкурсах, организуемых компанией, пройти практику в фирмах-партнерах, а также стали участниками розыгрыша призов: книг, методических пособий по разработке программ, презентационной продукции, наушников, калькуляторов и т. п.

В этот день все обучающиеся имели возможность проверить свои знания в льготном тестировании «1С: Профессионал» и получить документ, подтверждающий их квалификацию.

— Реалии сегодняшнего дня таковы, что более 5 миллионов человек используют в своей работе эту программу, она охватывает 83 процента рынка продуктов в сфере оптимизации финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому день «1С: Карьера», несомненно, полезен для обучающихся в университете при их дальнейшем трудоустройстве, — отметила начальник отдела по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками Юлия Никулина.