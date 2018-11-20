В Оренбурге завершился первый Всероссийский конкурс вокального искусства «Русская песня-2018». Его участниками стали представители 14 субъектов Российской Федерации, а также делегация из Республики Казахстан.

В песенном состязании приняли участие 14 хоровых коллективов, 5 фольклорных, 14 вокальных, 4 семейных, 5 стилизованных фольклорных ансамблей и 20 солистов.

2 народных артиста РФ и 2 заслуженные артистки РФ вошли в состав жюри, которое возглавил лауреат Государственных премий, магистр искусств Академии наук Сан-Марино, художественный руководитель Центра русской культуры, искусства и образования народный артист РФ Владимир Девятов (Москва), сопредседателем стал художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора, заведующий кафедрой хорового искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, народный артист РФ Владимир Позднеев (Оренбург), в состав также вошли хормейстер, специалист по народно-певческому жанру Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Лидия Рогачёва (Москва); заслуженная артистка РФ, художественный руководитель Государственного академический северного русского народного хора, профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных Светлана Игнатьева (Москва); заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Мордовия, солистка Оренбургской областной филармонии, преподаватель кафедры вокального искусства ОГИИ им. Ростроповичей Юлия Учватова (Оренбург); доцент кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Светлана Банникова (Оренбург).

Более 7 часов длилось конкурсное прослушивание, жюри отсмотрело 62 народных коллектива и отдельных исполнителей, а это около 600 человек.

Своими впечатлениями поделилась руководитель ансамбля народного женского хора «Сказ» из Республики Марий Эл Марина Завалина:

– Нашему коллективу более 30 лет, но только на протяжении последних 5 мы возродили народную песню. Поем стилизованные, авторские и марийские композиции. Мы давно мечтали оказаться на «Русской песне» и, несмотря на дальнее расстояние, сумели преодолеть трудности.

Первый Всероссийский конкурс «Русская песня-2018» посвящен 60-летию Оренбургского государственного академического русского народного хора. Прославленный коллектив открыл концертную программу в Областной филармонии, в его исполнении прозвучала композиция «Наш дорогой Оренбург».

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила состав высокопрофессионального жюри:

— Такой состав жюри – это особое признание для участников конкурса и уже высочайшая оценка. – сказала Евгения Шевченко. – Это люди с большим сценическим опытом, которые в рамках еще и преподавательской деятельности щедро делятся талантом, знаниями и опытом с творческой молодежью.

Народный артист России Владимир Девятов поблагодарил всех конкурсантов за участие в творческом состязании:

— Земля Оренбуржья, как и земля русская, полна талантами. Пусть и дальше живет конкурс «Русская песня».

Лауреатами I степени были признаны: народный хор Беляевского районного Дома культуры (рук. Людмила Шелест,Оренбургская область); образцовый фольклорный коллектив «Воробейка» (рук. Светлана Дубовик,Екатеринбург), фольклорный ансамбль «Перегода» (рук. Марина Гладышева, Оренбург), фольклорный дуэт «Истоки» (рук. Локотко Галина, Красноярск); солистки Анастасия Якутина (Оренбургский государственный институт искусств им. М. и Л. Ростроповичей) и Виолетта Синькова (Образцовый фольклорный коллектив «Воробейка», Екатеринбург); семейный дуэт Багринцевых (Бузулукский район, Оренбургская область); народный детский ансамбль песни и танца «Зёрнышко» (рук. заслуженная артистка РФ Галина Ерёмина,Оренбург), народный ансамбль русской песни «Родные напевы» (рук. Нина Беляева) (Новотроицк, Оренбургская область).

Обладателем гран-при и сертификатом в 50 тысяч рублей стал казачий ансамбль «Чёрный ворон» (рук. Денис Стрельников) из Алтайского края.