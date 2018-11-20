Бытовой конфликт закончился плачевно. Накануне в одну из больниц поселка Энергетик доставили 41-летнюю женщину с ножевым ранением. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

Женщине был причинен тяжкий вред здоровью. За совершение преступления «по горячим следам» задержан 35-летний житель Новоорского района, который признался в содеянном. полицейским он пояснил, что нанес удар ножом.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.