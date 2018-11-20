22 ноября в 19:00 в Оренбургской областной филармонии известный французский режиссёр Брюно Монсенжон лично представит оренбуржцам свою новую картину «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» (12+). Кинолента получила главный приз Международного кинофестиваля «Монреаль» как лучший документальный фильм. Посмотреть картину может любой желающий, вход на мероприятие свободный.

По словам создателя картины, он работал над этим фильмом в течение 30-ти лет, так как первые вошедшие в него отрывки были сняты еще в 1986-м году. Брюно Монсенжон стремился к воплощению на экране всех черт многогранной натуры Мстислава Ростроповича – гражданина мира, харизматичной личности, великого музыканта.

Работа 2017-го года приурочена к годовщине смерти Мстислава Ростроповича. Кинолента включила редкие архивные фото- и видеоматериалы о судьбе виолончелиста, новые свидетельства дочерей музыканта Ольги и Елены Ростропович, а также друзей звездной семьи – Наталии и Игната Солженицыных, Марты Казальс-Истоминой и Геннадия Рождественского.

Брюно Монсенжон – знаменитый французский скрипач, в последние тридцать лет более известный как режиссер документальных кинокартин о великих музыкантах XX века. Он провел интервью со многими из них. В числе героев его кинолент – Иегуди Менухин, Гленн Гульд, Давид Ойстрах, Надя Буланже, Мюррей Перайя, Святослав Рихтер, Геннадий Рождественский, Фридрих Гульда, Дитрих Фишер-Дискау, Григорий Соколов.

Встреча с французским режиссёром пройдет в рамках VI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.