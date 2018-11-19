Ситуация с состоянием дел на ООО «Птицефабрика «Родина» Сорочинского городского округа находится на постоянном контроле Правительства Оренбургской области.

Общее поголовье птицы — 133180. Доставка корма осуществляется ежедневно.

На территории птицефабрики расположено девять птичников, из которых два заняты птицей. В освободившихся — идёт механическая очистка, промывка горячей водой и дезинфекция.

Ветеринарные мероприятия проводятся согласно плану. Инфекционных заболеваний на птицефабрике не выявлено.

Задолженность по заработной плате перед коллективом ООО погашена полностью.

Для справки

Птицефабрика находится на контроле Правительства региона как проблемный объект. Из-за безответственного бездействия собственника на протяжении нескольких месяцев на предприятии начались перебои с поставкой корма, задержки по выплате заработной платы. Имущество фабрики находится в залоге у Россельхозбанка.

На птицефабрику с 11 ноября по поручению Правительства завозится корм. На предприятии обеспечено электро- и газоснабжение, несмотря на долги по оплате перед ресурсоснабжающими компаниями.

11 ноября губернатор Юрий Берг встретился с коллективом птицефабрики «Родина». Правительство региона работает с потенциальным инвестором, который готов взять на себя ответственность за восстановление производства.

В настоящее время Следственный комитет и прокуратура проверяют правомерность деятельности собственников фабрики, которые довели производство до кризисного состояния.