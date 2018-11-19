Во вторую и четвертую субботу каждого месяца в гостиной арт-студии «Индиго» (ул. Пролетарская, 4) г. Оренбурга собираются женщины пенсионного возраста, чтобы рукодельничать.

Тематика встреч различна – тут и вышивка картин лентами, и поделки из бисера, и вязание, и даже литературные композиции.

Активные бабушки творят руками удивительные вещи, а еще пьют чай, разговаривают о жизни. Девиз собравшихся в теплой атмосфере арт-студии — «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Идея организации подобных встреч принадлежит Управлению социальной политики администрации г. Оренбурга. По договору социального партнерства, заключенному с арт-студией «Индиго», проходят они бесплатно.

Уважаемые оренбурженки! Приглашаем вас посетить творческую мастерскую (18+). Время работы – с 12.00 до 14.00. Тел. для справок 30-45-01 (Екатерина Ивановна Короткова).