19 ноября, губернатор Оренбургской области принял участие в завершающем мероприятии I областного форума учителей начальных классов.

Также в торжественном закрытии форума приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов, министр образования области Вячеслав Лабузов.

Первый областной форум учителей начальных классов Оренбуржья собрал около тысячи педагогов со всей области. Практически каждый из них помог своим воспитанниками добиться значительных успехов в учебе и творчестве, и форум стал прекрасной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов педагогической науки и практики.

На протяжении последних лет в области сложилась и работает система повышения квалификации учителей-предметников средних и старших классов. Это приносит свои плоды: Оренбуржье входит в число регионов-лидеров по результатам ЕГЭ. Во многом основа этих успехов закладывается в начальной школе – звене, которому теперь будет уделяться больше внимания. С этой целью в Оренбург планируется приглашать ведущих специалистов в области начального образования.

Так, на первом форуме с докладом «Проектирование урока математики в начальной школе» перед учителями выступила Юлия Глаголева – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой начального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

На форуме работали образовательные площадки «Использование ресурсов выходного дня (субботний калейдоскоп)», «Развитие индивидуальных способностей ребенка во внеурочной деятельности», «Сильный бренд школы как один из факторов воспитания современного гимназиста», «Социальные проекты в аспекте инклюзивных практик в школе», «Проектная деятельность: от формального подхода к продуктивному результату», «Инновационные технологии в образовании», «Проектирование построения деятельностных образовательных сред в системе лицейского образования», «Ранняя профориентации младших школьников», «Оценка личностных достижений ученика начальной школы в процессе решения проектных задач внеурочной деятельности» и другие.

Форум завершился торжественной церемонией закрытия, на которой собравшихся приветствовал губернатор Юрий Берг.

— Так сложилось, что традиционно бо́льшее внимание всегда уделялось среднему звену школы и выпускным классам. С одной стороны, это оправдано: дети стоят на пороге взрослой жизни, необходимо вложить в них максимум знаний, помочь с выбором профессии и так далее. Но мы понимаем, что фундамент успеха будущего выпускника закладывается именно в начальной школе. И поэтому очень важно, чтобы учителя начальных классов получали дополнительное внимание и профессиональную поддержку. Первый учитель для каждого человека – это проводник в большой мир. Каждый из вас выполняет главную задачу первого этапа школьной жизни – учит ребенка учиться, прививает интерес к знаниям, любовь к родной школе. Быть одновременно и другом, и воспитателем, и наставником, и защитником – это очень трудное и ответственное дело и, безусловно, это призвание. Спасибо тем, кто отработал в школе десятки лет, и тем, кто лишь недавно вышел на этот непростой путь. В ваших руках – будущее наших детей, а значит, будущее всей страны. Спасибо всем вам за работу! В области многое делается для укрепления материальной базы образования. Построено 13 новых школ, капитально отремонтировано почти 400 общеобразовательных учреждений. Мы работаем над повышением престижа учительского труда и ростом благосостояния педагогов. Мы делаем все для того чтобы вы работали, а наши дети учились в комфортных условиях, независимо от того, в селе они живут или в городе. Эта работа остается в постоянном приоритете Правительства области, — сказал Юрий Берг.

После приветствия губернатор вручил награды лучшим учителям начальных классов. Затем состоялся концерт Театра музыки и танца «Щелкунчик» в зале Оренбургской областной филармонии.