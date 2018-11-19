Металлоинвест презентовал программу повышения качества и клиентоориентированности SBQ на выставке «Металл-Экспо’2018»

Металлоинвест принял участие в 24-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2018», прошедшей на ВДНХ 13-16 ноября.

«Металл-Экспо» — одна из самых важных площадок для диалога с клиентами, потребителями и партнерами. Основными акцентами выставочной программы Компании стали цифровая трансформация бизнеса, повышение клиентоориентированности и расширение производства премиальных продуктов, охрана труда и промышленная безопасность. На стенде Металлоинвеста каждый посетитель мог в игровой форме виртуальной реальности ознакомиться с принципами и правилами охраны труда, действующими на предприятиях Компании.

Металлоинвест получил Кубок «За лучшую экспозицию». Этой наградой оргкомитет выставки оценил функциональность и практичность стенда Компании, а также высокий уровень активности и гостеприимства ее сотрудников.

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В рамках выставки Металлоинвест провел для своих ключевых клиентов презентацию программы повышения качества и клиентоориентированности высококачественного сортового проката (SBQ). В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора – директор по производству Андрей Угаров, директор по продажам на внутреннем рынке Андрей Просяник, представители коммерческой дирекции и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).

Со стороны партнеров Компании присутствовали представители КАМАЗа, АвтоВАЗа, Группы ЧТПЗ, ТМК, ИТПЗ, ОМК, НПЦ «Пружина» и других компаний. Всем партнерам были вручены памятные дипломы с благодарностями за плодотворное сотрудничество.

С презентацией по программе повышения клиентоориентированности и качества SBQ выступил заместитель технического директора ОЭМК Александр Бойко. Акцент в презентации был сделан на мероприятиях, способствующих увеличению продаж SBQ: модернизация производственных мощностей ОЭМК, внедрение современных IT-решений, улучшение логистики и дальнейшее развитие продуктового портфеля.

Программа предусматривает — увеличение производственных возможностей по производству SBQ в 2021 году на 300 тыс. тонн в год к уровню 2016 года.

Партнеры Компании интересовались деталями программы, при этом они высоко оценили качество продукции Металлоинвеста.

«Металлоинвест – ведущий производитель SBQ в России и СНГ, этот продукт имеет для нас стратегическое значение. В России существует дефицит специальных сталей, и наша программа развития производства SBQ направлена на увеличение объема выпуска и повышение качества этой продукции. Мы также нацелены на постоянное совершенствование технологий, расширение сортамента и улучшение условий поставок и сервиса, чтобы удовлетворить растущие требования потребителей», — прокомментировал первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.

ОЭМК производит более 1 млн тонн SBQ в год. Основными потребителями этой продукции являются предприятия автомобильной промышленности, такие как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Volkswagen, PSA, Renault и другие автомобильные гиганты. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля, таких как валы двигателей и коробок передач, шестерни, зубчатые колеса, детали рулевого управления, тяги, стойки и пружины амортизаторов.