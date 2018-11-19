Жительница Оренбурга угрожала убить свою маленькую дочку

Инцидент с матерью и дочкой произошел летом этого года. Пьяная мамаша на одной из улиц Оренбурга затеяла ссору со своей малолетней дочкой, в ходе которой с криками «Я тебя убью!» принялась душить, после чего схватила дочь двумя руками за волосы и толкнула к железным воротам, отчего последняя ударилась.

В результате преступных действий женщины, девочке были причинены многочисленные телесные повреждения в виде гематом мягких тканей волосистой части головы, ссадин в области лица.

В отношении 32-х летней женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Накануне это дело разбирал мировой судья судебного участка № 3 Центрального района г.Оренбурга. Подсудимая вину в совершении преступления признала, раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Оренбурга.