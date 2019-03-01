28 февраля 2019 г. в приграничном городе на стыке Европы и Азии прошло заседание экспертного клуба «Евразийский перекресток», на котором были представлены результаты соцопроса «Ретроспектива во имя перспективы: общая и национальная история в восприятии молодежи России и Казахстана». В рамках этого проекта анкетированием были охвачены сотни будущих историков – студентов и аспирантов вузов, а также молодых ученых в Оренбурге, Уфе, Челябинске, Москве (в России), Астане, Алматы, Актобе и Уральске (в Казахстане). Организаторами проведения масштабного международного исследования и его экспертного обсуждения выступили АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ в сотрудничестве с вузами России и Казахстана.

Опрос показал, что между молодыми историками двух стран периода независимости имеются определенные различия в отношении к событиям, процессам, деятелям их общей истории имперского и советского времени. Так, большинство россиян (69,9 %) положительно воспринимают добровольное вхождение казахских жузов в состав Российской империи как расширение территории государства, в то время как казахстанцы с позиций независимости теперь оценивают этот акт по большей части негативно (50,7 %) как временную утрату своего суверенитета на долгом пути к его восстановлению. Как следствие, в Казахстане и сам имперский период истории рассматривается скорее отрицательно (46,9 %), чем позитивно (39,4 %). Вместе с тем, к советскому времени казахстанская молодежь относится даже лучше, чем их сверстники в РФ как правопреемнице СССР. Считают, что советский период имел абсолютно или скорее позитивное значение для истории их народа, 56,9 % опрошенных в России и 57,5 % в Казахстане. Среди совместных достижений, которыми они гордятся как общими для всех народов СССР, и россияне, и казахстанцы указали: Победу в Великой Отечественной войне, освоение космоса, индустриализацию, обеспечение бесплатной медицины и образования, развитие науки. В целом добрососедскими на протяжении всей истории назвали отношения между Россией и Казахстаном 82,9 % респондентов в РФ и 71,3 % в РК. По данным опроса, молодежь двух стран устраивает и нынешний характер взаимодействия двух независимых государств, общее стремление к более тесному, взаимовыгодному сотрудничеству. В частности, курс на экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС поддерживают 78,8 % юных россиян и 74,4 % молодых казахстанцев, а военное сотрудничество в рамках ОДКБ – 80,8 % респондентов в России и 75,6 % в Казахстане.

Результаты опроса будущих и молодых историков на заседании экспертного клуба в Оренбурге обсудили их старшие коллеги, профессиональные ученые России и Казахстана, которые подчеркнули, что в условиях двух равноправных, независимых государств, национальных исторических школ и не может быть единообразия мнений или навязывания друг другу своего понимания общего прошлого, но должна вестись работа по формированию общих научно-методических подходов к его изучению, обмену источниками, сближению позиций в интересах объективной истины.