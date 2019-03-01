28 февраля 2019 года Оренбургской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по факту ввоза в Россию партии кондитерских изделий, произведенных в Украине.

23 января текущего года сотрудниками мобильной группы Оренбургской таможни по информации Пограничного управления ФСБ России Оренбургской области был остановлен автомобиль «ГАЗ», направляющийся из Казахстана в Россию. В кузове находились картонные коробки, маркированные знаком казахстанского производителя кондитерских изделий общим весом 1 467 кг.

В ходе осмотра в коробках обнаружена кондитерская продукция, произведенная в Украине – конфеты, печенье, маркированные товарным знаком «Roshen».

Товаросопроводительные документы, документы, подтверждающие оформление товара в таможенном отношении, а также соблюдение запретов и ограничений при перемещении через государственную границу России, перевозчиком представлены не были.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» ввоз в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, в том числе кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина, запрещен.

Оренбургской таможней принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Товар изъят, помещен в камеру хранения вещественных доказательств.

Напомним: первое дело об административном правонарушении по факту ввоза в Россию из Казахстана украинских кондитерских изделий было возбуждено Оренбургской таможней 22 января текущего года.

За два месяца 2019 года оренбургскими таможенниками изъято 4,5 тонны конфет и печенья, произведенных в Украине.