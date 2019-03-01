Инцидент произошел в июле 2018 года. Тогда на пересечении ул. Чичерина – пер. Хозяйственный областного центра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выявили на данном перекрестке дорог нарушения организации, ответственной за установку и обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. На перекрестке отсутствовали знаки «Главная дорога» и «Уступите дорогу», по результатам рассмотрения данного административного дела орган ГИБДД пришел к выводу, что в действиях водителей отсутствует состав административного правонарушения, в связи с чем, производство было прекращено.

Поскольку обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах г. Оренбурга не выполнена, МБУ «ЦОДД» предстоит возместить оренбуржцу ущерб, причиненный в результате ДТП, расходы по оценке причиненного ущерба, оплату услуг представителя и государственную пошлину на общую сумму в размере 740 тысяч рублей.

Накануне Центральный районный суд г. Оренбурга удовлетворил исковые требования оренбуржца к МБУ «Центр организации дорожного движения» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Решение суда вступило в законную силу.