Новости из курортного городка Соль-Илецка последнее время приходят совсем не на тему отдыха и туризма. За два месяца 2019 года к нам в редакцию поступило около 10 сообщение о совершенных преступлениях с пометкой «угроза убийством». По нашей статистике, данное преступление занимает одну из первых строчек в округе. Видимо соль-илечане очень остро реагируют на нехватку работы в межсезонье, отчего на фоне алкоголя и трудностях с работой происходят конфликтные ситуации в семьях. Отметим, что в уголовном кодексе предусмотрена статья «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», карается такое преступление сроком до 2 лет. Итак, проследим хронологию преступлений.

1 марта

В первое весеннее утро поступило сразу два сообщения об угрозах убийством из Соль-Илецкого городского округа.

28-летний ранее судимый житель Соль-Илецкого городского округа поссорился со своей супругой. Во время ссоры мужчина намахивался на супругу металлическим полотном, выкрикивая при этом, что убьет ее. Женщина восприняла угрозу реально.

45-летний ранее судимый житель Соль-Илецкого городского округа во время ссоры взял в руки металлическую кочергу и стал намахиваться на сожительницу, высказывая угрозы об убийстве. Женщина восприняла угрозу реально.

21 февраля

37-летний житель Соль-Илецкого городского округа, находясь в своем доме, во время ссоры взял в руки кухонный нож и приставил к горлу матери со словами, что убьет ее. Женщина восприняла угрозу реально.

15 февраля

50-летний житель Соль-Илецкого городского округа, находясь в своем доме, во время ссоры взял в руки кухонный нож и стал намахиваться на мать, со словами, что убьет ее. Женщина угрозу восприняла реально.

12 февраля

29-летний житель Соль-Илецкого городского округа, находясь в своем доме, во время ссоры взял в руки кухонный нож и со словами, что убьет, стал намахиваться на сожительницу. Женщина восприняла угрозу реально.

7 февраля

50-летний житель Соль-Илецкого городского округа во время ссоры взял в руки табурет и намахнулся на сожительницу, выкрикивая, что убьет ее. Женщина восприняла угрозу реально.

6 февраля

37-летний житель Соль-Илецкого городского округа в нетрезвом состоянии во время ссоры взял в руки кухонный нож и приставил к горлу матери со словами, что убьет ее. Женщина восприняла угрозу реально и обратилась в полицию.

4 февраля

59-летний житель Соль-Илецкого городского округа, находясь во дворе своего дома, во время ссоры взял в руки штыковую лопату и намахнулся на сына со словами, что убьет его. Мужчина воспринял угрозу реально.

30 января

61-летний муж во время ссоры с женой, взял в руки нож и стал намахиваться им на свою супругу, при этом высказывал угрозы убийством. Женщина испугалась, что может погибнуть от рук мужа и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

9 января

29-летний житель Соль-Илецкого городского округа в нетрезвом состоянии, во время ссоры со своей матерью, намахнулся на нее кухонным ножом, угрожая убийством. Женщина восприняла угрозу реально.