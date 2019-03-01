Оренбургская компания «Дизайн-Проект» изготовила куртки для космонавтов экипажа корабля «Союз МС-12», которые должны отправиться на покорение космоса 14 марта. В основном составе 59/60-й длительной экспедиции на МКС будут Алексей Овчинин, Ник Хэйг и Кристина Кох.

28 февраля на 17-й площадке космодрома Байконур, перед зданием гостиницы «Космонавт», состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в международном пилотируемом запуске ТПК «Союз МС-12» к Международной космической станции. На этой церемонии на космонавтах была одежда оренбургских дизайнеров.

Идейным вдохновителем и активным участником процесса дизайна был Константин Хитров, а дизайнеры и производственники оренбургской компании довели всё до результата, сообщили в пресс-службе компании.