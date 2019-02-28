Как комментирует главный эпидемиолог регионального минздрава Галина Зебзеева, последние годы в области регистрируются единичные случаи кори. В основном, заражение происходит за пределами региона.

Так, в прошлом году зарегистрировано три случая заболевания (1 взрослый и 2 ребенка); все пациенты пролечены. В текущем году зарегистрирован один случай кори у взрослого оренбуржца, получившего заболевание за пределами РФ. Пациент пролечен.

Для дальнейшей стабилизации ситуации в области на постоянной основе проводится бесплатная иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок, а также в очагах заболевания корью по эпидемическим показаниям.

Охват прививками против кори детей и взрослого населения до 55 лет в области составляет 98 процентов при нормативном показателе не менее 95 процентов.

С учетом активного перемещения населения специалисты убедительно призывают граждан: планируя выезд из страны, в своей поликлинике необходимо уточнить наличие профилактических прививок, в том числе против кори, и при необходимости — обязательно привиться.

Вакцинация против кори проводится бесплатно и становится надежной защитой от заболевания.