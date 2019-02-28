Модернизация Ясненской детской поликлиники на 175 посещений в смену проведена в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения Оренбургской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Теперь детское медицинское учреждение моногорода соответствует новому стандарту поликлиники.

Изменения в Ясненской детской поликлинике начинаются с первых шагов в учреждении. Выполнен ремонт входной группы, сделаны автоматические двери, теплая колясочная. Полностью отремонтирован холл 1 этажа и часть кабинетов. Создана открытая регистратура. В холле удобная мягкая мебель, пеленальные столики, кулеры с питьевой водой, гардероб. Установлен инфомат для электронной записи на прием. На электронных табло демонстрируются ролики медицинской и профилактической направленности, а также информация о работе учреждения. Потоки здоровых и больных пациентов разделены. Работает диспетчерский центр. Организована игровая зона для детей. Соблюдены нормы доступной среды – для маломобильных пациентов установлен пандус, есть кнопка вызова, созданы условия в санитарных комнатах.

Приобретение новой медицинской техники позволило полностью оснастить поликлинику необходимым современным оборудованием. Среди новых приобретений – цифровой рентгенаппарат на 2 рабочих места, аппарат УЗИ, электрокардиограф, фиброгастроскоп, ларингоскоп, комплекс современного оборудования для офтальмологического и лор-кабинетов.

На преобразования в детской поликлинике Городской больницы города Ясный направлено 20,7 миллиона рублей, из них 16,2 миллиона рублей средств федерального бюджета и 4,5 миллиона – средств областного бюджета. В рамках социального партнерства АО «Оренбургские минералы» приобретено медицинское оборудование для дооснащения офтальмологического и лор-кабинетов на сумму 900 тысяч рублей.

С наступлением весны будет благоустроена прилегающая территория – выложена плитка и посажены ели.

Учреждение вошло в проект по созданию новой модели поликлиники и внедряет бережливые технологии, направленные на повышение комфортности условий и совершенствование организации медицинской помощи. Для обмена передовым опытом специалисты Ясненской педиатрической службы побывали в детской поликлинике №4 Детской городской клинической больницы Оренбурга – площадке для создания «поликлиники-образца» федерального уровня, а также приняли участие в тренинге по бережливым технологиям, проведенным в феврале текущего года в Городской больницы Гая.

Администрацией больницы ведется работа по привлечению молодых врачей. В 2018 году прибыли 3 педиатра. Все молодые врачи обеспечены жильем.