В Оренбурге столкнулись тепловоз и «Гранта»

В Оренбурге тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума на улице Полтавская, между улицами Юркина и Шевченко.

22-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и допустил столкновение с тепловозом ТГМ23Б-3029, следовавшим по транзитному маршруту, под управлением 60-летнего машиниста, после чего Granta столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, под управлением 28-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля «Гранты» с сотрясением головного мозга обращалась в городскую больницу.

ФОТО С МЕСТА ДТП