13 ноября, во второй день сбора документов, пять желающих стать новым Главой Оренбурга лично обратились в конкурсную комиссию. Однако ни один оренбуржец не сдал полного пакета документов, необходимых для регистрации кандидата.

— Будущих кандидатов интересуют вопросы верного заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также уточняют сроки подачи документов и подробности оформления концепции дальнейшего развития областного центра. Шестой обратившийся предложил свои услуги в качестве советника будущего Главы Оренбурга, — рассказал секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Оренбурга Игорь Вакушкин.

Однако в качестве кандидата не зарегистрирован ни один из обратившихся в комиссию оренбуржцев.

Пока не сдан полный пакет документов (включающий письменное согласие на обработку своих персональных данных) конкурсная комиссия не раскрывает имен будущих кандидатов.

! Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru.