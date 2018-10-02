В Оренбурге стартовала пробная топка

По заявкам потребителей включать объекты социальной сферы в Оренбурге начали еще с 21 сентября. По данным на утро 2 октября, уже отапливается 132 социальных объекта, в том числе – 6 больниц, 79 детских садов и 47 школ.

Со 2 октября в Оренбурге официально стартует пробная топка – соответствующее постановление подписано администрацией города 1 октября. Согласно методическим рекомендациям по подготовке к осенне-зимнему периоду, опробование систем теплоснабжения в работе (пробная топка) производится в целях проверки готовности источников теплоснабжения и тепловых сетей к началу отопительного периода и устранения выявленных дефектов, если таковые обнаружатся.

Пробная топка коснётся только социально значимых объектов: медицинских организаций, детских садов и общеобразовательных учреждений, а также учреждений соцзащиты и социального обслуживания.

Оборудование Сакмарской ТЭЦ и Оренбургских тепловых сетей полностью готово к подаче тепла. Пробный пуск тепла в Оренбурге идет в соответствии с графиком, разработанным Оренбургским филиалом «Т Плюс», и утвержденным администрацией города. В первый день пробных топок потеплеет в детских садах, школах и медицинских учреждениях, где есть техническая возможность пуска тепла отдельно от жилого фонда. На вторые и третьи сутки отопление появится в социальных объектах, пуск тепла в которых связан с включением жилых зданий.