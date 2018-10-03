Оренбургское книжное издательство представит новинки

На следующей неделе 9 октября в 13:00 Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» собирает друзей в Оренбургской областной библиотеке им. Крупской (12+). Поводом для встречи стали сразу несколько юбилейных дат. Ровно 15 лет назад город своих предков Оренбург по приглашению «Евразии» посетил французский писатель Морис Дрюон. Его приезд в компании с земляком-оренбуржцем Виктором Черномырдиным стал настоящей сенсацией для России. В этом году Морису Дрюону исполнилось бы 100 лет, а его дядя – не менее известный французский классик Жозеф Кессель, живший в Оренбурге, – отметил бы свой 120-й юбилей.

В этом году Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» выпустил две книги. Русско-французское издание «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» и первый перевод на русский язык книги «Сибирские ночи» Жозефа Кесселя. Перевод с французского выполнен оренбурженкой Еленой Багно. Презентации этих двух книг и юбилейные мероприятия с большим успехом прошли на Парижском книжном салоне, в Москве, Алма-Ате и даже Магадане. Почта России выпустила миллионным тиражом конверт к 100-летию Дрюона. А вот в Оренбурге «Евразия» решила приурочить памятное мероприятие к 15-летию посещения писателем Оренбургского края.

На встрече в областной библиотеке им. Крупской, куда приглашаются все желающие, речь пойдет об оренбургских корнях двух великих французов, об их литературном наследии. Узнают оренбуржцы и об удивительном книжном иллюстраторе Александре Алексееве – «русском французе», чьи офорты использованы как в первом издании «Сибирских ночей» в 1928 году, так и в новинке Оренбургского книжного издательства им. Г.П. Донковцева. Кстати, русский перевод «Сибирских ночей» вышел ограниченным тиражом 500 экземпляров, каждый из которых пронумерован вручную.

Ожидается, что на юбилейное мероприятие в Оренбург прилетит заместитель главного редактора ведущей французской газеты «Фигаро» Арно де ла Гранж. Его фонд «Евразия» пригласил в связи с тем, что Морис Дрюон долгие годы был колумнистом этой газеты. Кстати, замечательную большую статью Дрюона «Возвращение в Оренбург», опубликованную на первой полосе «Фигаро» ровно 15 лет назад, теперь тоже можно прочитать на русском и французском в книге, которая будет представлена на встрече.