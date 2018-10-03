С 3 октября в Медногорске начинаются пробные топки. Соответствующее постановление подписал глава администрации Дмитрий Садовенко. Опробование систем теплоснабжения в работе (пробная топка) производится в целях проверки готовности источников теплоснабжения и тепловых сетей к началу отопительного сезона и устранения выявленных дефектов.

Пробные топки коснутся социально значимых объектов: медицинских организаций, детских садов и общеобразовательных учреждений, а также объектов соцзащиты населения и учреждений социального обслуживания. В целом город готов к пробным топкам.

В ходе ремонтной и инвестиционной кампании Оренбургского филиала «Т Плюс» в г. Медногорске произведен весь объем необходимых работ.

Выполнена перекладка 1246 метров трубопровода диаметром до 300 мм, а также капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-3 «Сортировка – Южный». К работе в зимних условиях подготовлены здания центрального теплового пункта (ЦТП) Медногорского района тепловых сетей, 6 городских ЦТП и котельной №1.

Произведена реконструкция системы горячего водоснабжения от ЦТП №5 и №9. В рамках проекта проложено 3200 метров предизолированного полиэтиленового трубопровода горячего водоснабжения, выполнены работы по монтажу и подключению насосного оборудования на ЦТП №5 и №9.

Подготовлено к зиме и оборудование Медногорской ТЭЦ. Произведены капитальные ремонты турбины и котла №5, обновлен фасад машзала.