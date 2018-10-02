Муниципалитетам разъясняют принципы эффективного планирования капитального ремонта

Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области проводит цикл семинаров по вопросам планирования капитального ремонта. Несмотря на трехлетний опыт реализации региональной программы, к качеству мониторинга жилого фонда и муниципальным краткосрочным планам по-прежнему возникают вопросы.

Специалисты регионального операторы выявляют их на этапе реализации плана. Например, если при крайне неудовлетворительном состоянии крыши планируется оштукатуривание фасада, то через пару лет фасад придет в негодность из-за постоянного намокания. В результате средства собственников будут израсходованы неэффективно. Такие дома еще до начала работ исключают из краткосрочного плана, но «заменить» их другими не всегда возможно.

Также Фонд предостерегает муниципалитеты от утверждения видов работ без согласования с оренбуржцами (постановлением):

— Этот вариант предусмотрен законодательством, однако не стоит забывать, что капитальный ремонт финансируют собственники. И без веских оснований нельзя отстранять их от выбора видов работ, от согласования проектно-сметной документации, от контроля за работой подрядных организаций, — отметила начальник отдела планирования программ капитального ремонта Марина Ильина. – В противном случае мы получим обратную реакцию. Люди, которые хотят провести капитальный ремонт, останутся за рамками краткосрочного плана, а те, за кого решение приняла администрация, потом не допустят подрядчика на объект.

В Бугуруслане управляющие организации в свою очередь отметили невысокую явку собственников на общие собрания и сложности в работе с населением.

— Управление многоквартирным домом не ограничивается уборкой в подъездах и работой дворников, — напомнила эксперт регионального Центра общественного контроля Надежда Маленкова. – Это в первую очередь планирование финансовой составляющей, прогнозирование текущего, капитального ремонта. А региональная программа – это инструмент, который позволяет сформировать необходимые средства, но этим инструментом необходимо грамотно и эффективно пользоваться.