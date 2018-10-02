В ДТП, произошедшем в Оренбурге 29 сентября, пострадали три человека. Все они были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Дорожная авария произошла при следующих обстоятельствах, около часа дня в районе д. 178/1 по проспекту Победы, водитель ВАЗ-2107 столкнулся с впереди движущимся автомобилем Chevrolet Cruze, от полученного удара Chevrolet столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате дорожной аварии пострадали три человека. В автомобиле Chevrolet получили травмы водитель и несовершеннолетний пассажир. Третий пострадавший — пассажир ВАЗа.