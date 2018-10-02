Сбербанк изучил профиль клиентов, заключивших индивидуальные пенсионные планы (ИПП) в НПФ Сбербанка за последние 10 лет, и выяснил, что самые активные граждане в вопросе формирования будущей пенсии — люди от 30 до 50 лет (70 %). Аудитория активно работающих граждан, копящих на прибавку к пенсии, разделилась примерно пополам: 35,3 % — клиенты в возрасте 30–39 лет и 36,4 % — клиенты в возрасте 40–49 лет.

Наиболее активными клиентами являются женщины — их доля 62,3 % против 37,6 % мужчин. Женщины чаще всего начинают откладывать на пенсию в ИПП в возрасте 40–49 лет (25 %) и 30–39 лет (21,8 %). Среди мужской аудитории наиболее активны клиенты в возрасте 30–39 лет (13,5 %).

Основная масса населения России начинает впервые задумываться о том, на какие источники дохода будут жить в старости, в возрасте 30–35 лет. К этому времени уже 83 % представителей данной возрастной группы думали, на что станут жить в старости.

Чаще всего мысли о том, на какие источники дохода придется жить в пожилом возрасте, возникают у населения Центральной России. Такой подход к финансовому планированию наиболее распространен среди москвичей — 92 % жителей столицы раньше и чаще других россиян задаются этим вопросом. Реже всего об источниках дохода в старости задумываются жители Южного федерального округа и Дальнего Востока.

В последнее время происходит слом приоритетов: молодые люди в возрасте до 35 лет все реже готовы полагаться исключительно на государственную пенсию (менее 45 %) и чаще других рассчитывают на личные сбережения (34 %).

Дмитрий Горшков, старший управляющий директор, директор департамента блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Индивидуальные пенсионные планы — это хороший инструмент накопления пенсионных сбережений и сохранения комфортного уровня жизни после выхода на пенсию. Его преимущество в том, что продолжительность периода накопления дает возможность пополнять пенсионный счет небольшими платежами и получать инвестиционный доход на все взносы».

Олег Мошляк, коммерческий директор НПФ Сбербанка:

«Тенденция заботиться о пенсии самостоятельно уже давно распространена в европейских странах и США. Россияне тоже постепенно начинают приходить к этому. Молодые люди стали лучше осознавать значимость собственных действий в формировании будущей пенсии в то время, пока они активно работают. 5 % от заработной платы уже может стать хорошей базой для достижения приемлемого уровня дохода на пенсии, главное — делать взносы регулярно, тогда долгосрочное накопление войдет в привычку».

Востребованность индивидуальных пенсионных планов, которые позволяют людям копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии, растет. Только за прошлый год более 1,2 млн человек стали формировать негосударственную пенсию в НПФ Сбербанка, что позволило фонду преодолеть отметку в 10 млн клиентов.