Праздник традиций народного художественного промысла «Покровские дни», посвященный Оренбургскому пуховому платку, в этом году пройдет с 8 по 14 октября.

Накануне праздника, 1 октября, сотрудники Оренбургского областного музея изобразительных искусств при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, Почты России, Фабрики оренбургских пуховых платков, компании «Ореншаль», ООО «Оренбургские пуховницы» провели акцию «Оренбургский пуховый платок объединяет музеи России». В рамках акции более 400 писем с памятными сувенирами были отправлены всем музеям — членам Союза музеев России!

Музейные коллективы во всех уголках страны от Калининграда до Хабаровска в преддверии большого православного праздника «Покров Пресвятой Богородицы» получат письма с сувенирным оренбургским пуховым платком, буклетом и карманным календарем на 2019 год.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции «В Покров день – платок надень» и предлагают провозгласить 14 октября Днём российского платка – символом дружбы всех народов России.