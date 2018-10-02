Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела об использовании поддельных акцизных марок при торговле алкоголем. Факт реализации реализации алкоголя с использованием поддельных акцизных марок, был выявлен накануне Прокуратура Ленинского района г. Орска.

Установлено, что нелегальная торговля спиртосодержащей продукцией осуществлялась в одном из городских магазинов. Согласно заключению эксперта акцизные марки, сопровождавшие товар, были изготовлены не на ФГУП «Гознак».

Сотрудниками полиции обнаруженная нелегальная продукция была изъята.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ