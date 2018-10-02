В 2019 году в ОГУ (головной вуз) для обучения на бюджетной основе смогут поступить 2 296 человек. На бакалавриат планируется зачислить 1 524 человека, на специалитет — 167 (на 18 человек больше, чем в прошлом году), в магистратуру — 605. На сайте ОГУ опубликованы контрольные цифры приема.

В будущем году в главном вузе региона на финансово-экономическом факультете откроется направление подготовки на бюджетной основе «Статистика» (бакалавриат). А на коммерческой основе — три новых направления магистерской подготовки: на геолого-географическом факультете – «Экология и природопользование», на факультете гуманитарных и социальных наук — «Философия», на факультете прикладной биотехнологии и инженерии – «Водные биоресурсы и аквакультура».

В правилах приема в вузы существенных изменений нет: любой абитуриент имеет возможность подать документы в пять вузов на три направления подготовки в каждом.

В следующем году увеличатся шансы на успех при поступлении в ОГУ у победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на базе университета. Если раньше они получали дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ за диплом одного из девяти интеллектуальных состязаний, то в этом году список пополнился еще тремя. В него: вошли Евразийская олимпиада по теории статистики, международная олимпиада старшеклассников по менеджменту «Профессия менеджер», конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья.

Есть хорошая новость и для будущих магистрантов: впервые при приеме университет начисляет 5 баллов за диплом победителя и призера олимпиады студентов «Я профессионал».

Как и в прошлом году, 2 дополнительных балла к результатам ЕГЭ при поступлении в главный вуз региона даст золотой значок ГТО.

Все подробности о поступлении в ОГУ в следующем году можно узнать на сайте abiturient.osu.ru в разделе «Правила приема в ОГУ» или по телефонам приемной комиссии: (3532)77-66-72, 37-25-55.