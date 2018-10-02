В Екатеринбурге открывается выставка «Белая роза»

В Екатеринбурге в «Ельцин-Центре» открывается передвижная выставка «Белая роза» (12+) — студенческое Сопротивление режиму Гитлера. Мюнхен, 1942 – 43 гг.» Она является совместным проектом Фонда «Белая роза» (Мюнхен) и Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и посвящена подвигу героя-антифашиста, участника студенческого Сопротивления нацизму в Германии, святого Русского Православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.

Выставка повествует о деятельности группы немецких студентов медицины, распространявших в 1942-43 гг. на территории Третьего рейха листовки антигитлеровского содержания под именем «Белая роза». Ее участники были казнены в 1943 году по приговору нацистского суда в Мюнхене. Являясь одной из наиболее значимых в Европе групп Сопротивления, «Белая роза» была до 1999 г. практически неизвестна в России, хотя ее деятельность во многом связана с нашей страной. Один из организаторов группы, Александр Шморель, был родом из Оренбурга и до последнего дня считал Россию своей Родиной. В феврале 2012 года прославлен Русской православной церковью за рубежом и Московским Патриархатом как святой Александр Мюнхенский. Его друзья пытались познать незнакомую страну, читая русскую литературу, пытаясь учить русский язык.

Выставка проводится при поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге. Ее полное обновление в этом году стало возможным благодаря гранту Президента РФ на развитие гражданского общества, полученному «Евразией» в 2017 году.

Открытие состоится, 2 октября, в 18:30, а вообще экспозиция будет работать в «Ельцин-Центре» до 4 ноября. Совместный российско-германский проект представят сопредседатель мюнхенского фонда «Белая роза» Вернер Рехман и журналист, историк, биограф Александра Шмореля Игорь Храмов.

В рамках открытия также пройдет показ документального фильма «Противостояние «Белой розы»» (Реж. С. Линцов и Р. Саульский), снятого при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества. Руководители фонда «Евразия» и «Белая роза» выступят также на местном телевидении, проведут встречи в университетах города Екатеринбурга