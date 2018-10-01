Юрий Берг: «Мы сделали все, чтобы в Оренбуржье никогда не было трагедий, подобных беляевской»

Сегодня губернатор Оренбургской области принял участие в траурном митинге в память о жертвах обрушения Беляевской средней общеобразовательной школы, случившегося ровно 10 лет назад, 1 октября 2008 года.

На митинге присутствовали родные и близкие погибших, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, министр образования Вячеслав Лабузов, министр социального развития Татьяна Самохина, депутат Государственной Думы Виктор Заварзин, глава Беляевского района Александр Динер, педагоги, выпускники и ученики Беляевской средней школы.

Открывая траурный митинг, губернатор выразил соболезнования родным одиннадцатиклассниц, погибших под завалами рухнувшей школы.

– Мы скорбим вместе с родителями и друзьями девочек, чьи жизни так рано и так трагично оборвались 10 лет назад. От имени всех оренбуржцев выражаю вам глубокие соболезнования. Вместе со всеми беляевцами мы храним память о погибших учениках и педагоге, не перенесшем потери. В Оренбуржье сделано все, чтобы никогда не было трагедий подобных той, что случилась в Беляевке, – сказал Юрий Берг.

Напомним, что 1 октября 2008 года, во время перемены в здании Беляевской средней школы постройки 50-х годов XX века произошло обрушение потолочных перекрытий второго и третьего этажей. Под завалами погибли пять учениц выпускного класса. Выжили три одиннадцатиклассницы, извлечённые из-под завалов жителями села.

На месте демонтированного здания обрушившейся школы установлен памятный знак и посажена березовая аллея в память о жертвах трагедии.