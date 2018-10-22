Сегодня в СКК «Оренбуржье» состоялось торжественное открытие школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) города Оренбурга.

В этом году в XII сезоне примут участие 83 команды, из которых 15 женских. Нужно отметить, что школьницы впервые приняли участие в лиге всего год назад, и интерес к этому виду спорта среди девушек только растет.

В церемонии открытия школьной баскетбольной лиги приняли участие первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев, заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель, и.о. заместителя министра физической культуры спорта и туризма Оренбургской области Вячеслав Хохлов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев, президент федерации баскетбола Оренбургской области Дмитрий Богданов. В этом году в ШБЛ новый главный судья соревнований — Эдуард Хамитов.

Соревнования участников пройдут среди юношей 8-9 и 10-11 классов. Девушки будут состязаться в категориях 5-6, 7-8 и 9-10 классов.

— Школьная баскетбольная лига стала очень важным видом соревнований в Оренбурге для популяризации спорта среди молодежи, — сказал в своем приветственном слове первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев. – Благодарю участников и болельщиков. Всем желаю ярких эмоций, хорошей игры и, конечно, победы.