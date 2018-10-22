28 октября в 15:00 в Оренбургском областном музее изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) откроется выставка «Куклы и праздники Японии»(0+) в рамках года Японии в России и России в Японии.

Передвижная выставка японских кукол была организована Посольством Японии в РФ в начале 1990-х годов. С тех пор она побывала во многих городах России, повсеместно вызывая большой интерес. В сентябре 2011 года коллекция, дополненная новыми экспонатами, а также предметами из собрания Марины Голомидовой, вновь начала свое движение по России.

Выставка раскрывает яркие страницы из жизни японской нации. На ней представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с праздниками и церемониями страны восходящего солнца. Потребность человека создавать предметы для детских игр и развлечений естественна, поэтому в быту каждого народа присутствуют куклы и игрушки. Но только в Японии уже с древности они стали важной частью не только бытовой, но и художественной культуры.

В экспозиционном пространстве разместилось несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках: куклы итимацу, изображающие детей, фарфоровые куклы, народные игрушки, куклы-обереги, куклы — украшения жилища и используемые на детских фестивалях; куклы хина, изображающие императора и императрицу — для праздника девочек Хина-мацури; игрушечные самурайские доспехи и куклы-самураи — атрибуты Дня мальчиков; талисманы и обереги: фигурка кошки манэки–нэко, приносящей деньги и удачу в дом; похожий на неваляшку Дарума, исполняющий желания; фигурки животных — символов года, гарантирующих удачу. На выставке представлены образцы японской одежды: кимоно — свадебное и повседневное, праздничные детские наряды, пояс оби длиной в несколько метров; обувь гэта и дзори.

Организатор выставки – Посольство Японии в России, куратор — известный российский просветитель, кавалер высшей награды Японии — ордена Восходящего солнца — Марина Голомидова. Экспозиция ориентирована на взрослых и детей, на всех, кто интересуется культурой Японии.

Выставка будет работать с 28 октября по 25 ноября.