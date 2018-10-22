25 октября с 16:00 до 21:00 в Оренбургском государственном архиве социально-политической истории (ул. Маршала Жукова,38) пройдет культурно-просветительская акция «Ночь истории» (12+), посвященная 100-летию комсомола.

В ходе акции можно будет стать участником квеста «Молодежь, на целину!», ознакомиться с выставкой о деятельности Оренбургской областной комсомольской организации в 1919 – 1991 годов «Дороги юности» и видеороликом «Комсомол – судьба моя» с воспоминаниями бывших комсомольцев Оренбуржья.

В творческой мастерской будет работать детская зона «Развивай-ка», также там можно изготовить блокнот, получить мастер-класс по китайской каллиграфии и церемонии чаепития, поиграть в настольные игры, спеть с друзьями в караоке песни про комсомол.

Работает фотозона (тантамареска, с хэштегами «100 лет ВЛКСМ», «ОГАСПИ»).

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (3532) 77-03-84, 8-922-87-84-849 (Анна Геннадьевна Шеримет).