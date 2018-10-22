Юрий Берг: «Возможности государственной поддержки этнокультурных инициатив есть, и их надо использовать»

22 октября, на заседании Совета по делам национальностей при Губернаторе Оренбургской области обсудили вопросы грантовой поддержки общественных этнокультурных инициатив. Члены совета и представители профильных министерств обсудили формы и виды государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской области.

На заседании были представлены результаты реализации проекта «Этнографический шатровый лагерь «Лучезар», получившего президентский грант, а также мероприятия, реализованные АНО «Содружество народов Евразии» в рамках президентских грантов. Участники познакомились с грантовой поддержкой этнокультурных инициатив студенческих объединений на примере Оренбургского государственного педагогического университета и узнали о возможностях грантовой поддержки молодежных этнокультурных проектов по линии федерального агентства по делам молодежи.

Губернатор Оренбургской области, отметил, что реализация государственной национальной политики предполагает системное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления и общественных институтов.

— При этом важная роль отводится этнокультурным инициативам национальных общественных объединений, которые возглавляют присутствующие здесь члены Совета по делам национальностей. Государственная система грантовой поддержки успешно работает и позволяет реализовать важные и масштабные проекты. На всероссийском уровне это конкурсы, проводимые Фондом президентских грантов. Число участников таких конкурсов ежегодно растет. В 2017 году было подано 88 заявок. Победителями стали 26 общественных организаций, реализующих проекты на территории Оренбургской области. Общая сумма полученных средств превысила 33 миллиона рублей. Из 58 оренбургских проектов, участвовавших в первом конкурсе 2018 года, 13 получили поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму более 14 миллионов рублей. Это, безусловно, хороший результат. В июле мы встречались с победителями и участниками федерального грантового конкурса среди НКО, который проводится под патронажем Президента Российской Федерации. Мы обсудили форматы взаимодействия, этапы реализации проектов. Считаю эти направления социальной работы важными и нужными для развития региона и создания комфортной жизненной среды, — сказал Юрий Берг.

В сентябре завершился прием заявок на второй конкурс президентских грантов, на который от НКО Оренбургской области поступило 66 заявок. Пока в этой позитивной статистике практически отсутствуют национально-культурные общественные объединения.

— В 2017 году заявки на получение гранта подавали только три национальных общества – русское, татарское и таджикское. Победителем конкурса стал проект Оренбургской региональной общественной организации по возрождению русской культуры «Пересвет». В первом конкурсе 2018 года национальные центры области не приняли участие. На второй конкурс этого года заявок пока также не подано. Вы видите, что есть возможности для реализации интересных, нужных проектов, и их необходимо использовать, — подчеркнул Юрий Берг.

Губернатор также отметил, что региональная поддержка проектов НКО постоянно расширяется. В Оренбуржье с 2014 года действует закон о государственной поддержке социально ориентированных НКО. Правительство региона поддерживает такие значимые инициативы, как помощь инвалидам и пожилым людям, поддержка ветеранов войн, работа с молодежью, волонтерство и многие другие.

— Две предыдущие недели я работал на форумах регионального сотрудничества сначала в Белоруссии, затем в Узбекистане. У Оренбургской области установлены партнерские взаимоотношения с регионами многих стран, и Правительство Оренбургской области готово оказывать содействие в реализации этнокультурных инициатив с привлечением наших зарубежных друзей. Я призываю вас более активно включиться в эту работу, – сказал Юрий Берг.

Участники совета, представляющие НКО и национальные общественные объединения, отметили высокий уровень взаимодействия общественности и органов государственной власти Оренбургской области в реализации общественных инициатив.